Esports-VM 2026: Her er de 16 lagene som har kvalifisert seg til finalen i « PUBG Mobile-VM

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Det er nå bare tre dager igjen av PUBG Mobile -VM under Parisian Esports World Cup, ettersom Survival-fasen ble avsluttet i går kveld, noe som betyr at de 16 lagene som skal delta i finalen nå er klare.

Når det gjelder Survival-fasen, var følgende lag blant de 10 som ikke klarte å gå videre fra denne fasen av turneringen.



Wolves



GOAT Team



Alpha7



AG.AL



Dopeness



Geekay Esports



Rex Regum Qeon



Yangon Galacticos



DRX



GS 721



De seks lagene som klarte å gå videre, var Tianba, Al-Ula Club, NS RedForce, Furia, ULF Esports og eArena.

Med denne informasjonen i bakhodet kjenner vi nå den bekreftede startoppstillingen for Grand Finals med 16 lag. Kampene skal spilles mellom 14. og 16. august, med seks kamper planlagt hver dag, og vinneren blir først bekreftet etter den 18. kampen på søndag. Her er den fullstendige listen over kvalifiserte lag.