Esports-VM 2026: Hvem leder « Club-mesterskapet før den siste uken?

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Vi nærmer oss slutten av Esports World Cup 2026. Festivalen i Paris er tilbake for å være vertskap for den siste uken av turneringen allerede i dag, 18. august, når de fire siste turneringene starter. Med dette som utgangspunkt er det fortsatt mye å spille om i det overordnede klubbmesterskapet, da den jevne stillingen betyr at hvis én organisasjon klarer å vinne et par av disse arrangementene, kan den hoppe til toppen av tabellen.

Hvordan ser den nåværende stillingen ut, og hvem ligger øverst på tabellen? Etter en vellykket uke 6 ligger « Team Falcons nå på toppen etter å ha nådd 4 400 poeng og slått « AG.AL International. Dette betyr at Team Falcons nå har de beste forutsetningene for å forsvare sin klubbmesterskapstittel for andre gang (det saudiarabiske laget har ennå ikke tapt et klubbmesterskap), da Team Falcons er et av de få lagene som stiller med et lag i hver av de fire gjenværende turneringene.

I praksis har klubbmesterskapet nå blitt litt av et to-hesteløp, for selv om et av lagene på tredje til femte plass skulle vinne to turneringer, ville Team Falcons fortsatt ligge foran eller rett ved siden av dem i tabellen. Det betyr at det i stor grad er opp til AG.AL å avsette mestrene, noe som er mulig når man tar i betraktning at AG.AL deltar i tre av de fire siste turneringene.

Stillingen i klubbmesterskapet etter uke 6 (de 11 øverste plasseringene):