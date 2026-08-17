Esports-VM 2026: Norges Magnus Carlsen løfter sjakkpokalen

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Uansett om man anser sjakk som en e-sport eller ikke, har det tidløse spillet vært en fast del av Esports World Cup i en stund, og det tiltrekker seg stadig større publikum hvert år.

Dette ble nok en gang bekreftet i helgen da den store sjakkturneringen ble avsluttet på festivalen i Paris, der de beste spillerne og stormestrene fra hele verden konkurrerte om en andel av en premiepott på 1,5 millioner dollar.

Til slutt gikk størstedelen av denne premiepotten til Magnus Carlsen fra Norge, da representanten for « Team Liquid beseiret den hviterussiske spilleren Denis Lazavik – som støttes av « All Gamers – i finalen med 2–0, og sikret seg dermed 250 000 dollar i premiepenger og 1 000 klubbmesterskapspoeng til laget sitt.

Dette resultatet betyr at Carlsen har forsvart sin Esports World Cup-tittel, ettersom han også vant trofeet for « Team Liquid tilbake i 2025. Når vi snakker om « Team Liquid, utgjør disse 1 000 Club Championship-poengene størstedelen av det organisasjonen har samlet inn så langt, ettersom den kun har 1 200 poeng på kontoen.