Esports-VM 2026: « PUBG Mobile-VM-kvalifiseringsrunden er avsluttet, og 26 lag er fortsatt med i konkurransen

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Vi er inne i den siste uken av det store PUBG Mobile World Cup-turneringen som avholdes under Esports World Cup i Paris. Premiepotten på 3 millioner dollar vil bli delt ut innen utgangen av helgen, og allerede har seks lag blitt slått ut for godt etter at gruppespillet ble avsluttet.

På grunn av plassering blant de tre nederste i hver respektive gruppe, XForce Rejects, ThunderTalk Gaming, Gaming Stars, ETSH Esports, TT Project og Hustler Crew er alle slått ut av turneringen for godt.

De gjenværende 26 lagene har gått videre til enten «Survival Stage» eller «Grand Finals», der de fem best plasserte lagene fra hver gruppe går videre til den avgjørende fasen av turneringen. Dermed er følgende 10 lag allerede bekreftet til «Grand Finals».



4Thrives



Orangutan



Aurora Gaming



Team Flash



Nigma Galaxy



Team Vitality



IDA Esports



GodLike Esports



Horaa Esports



S2G Esports



De resterende 16 lagene er seedet inn i Survival Stage, hvor de konkurrerer i 12 kamper som spilles 11.–12. august i et forsøk på å sikre seg en av de seks billettene til Grand Finals. De som ender på syvendeplass eller lavere, er ute av turneringen for godt. Lagene i Survival Stage kan også sees nedenfor.