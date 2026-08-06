Esports-VM 2026: ROC Esports og Geekay Esports sikrer seg plass i semifinalen i « Honor of Kings-VM

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Vi er inne i sluttfasen av Honor of Kings -VM under Esports-VM 2026, og sluttspillet er i full gang. Planen for i dag, 6. august, er å avholde de to siste kvartfinalekampene, noe som betyr at vi ved slutten av dagen vil kjenne de bekreftede semifinalekampene. Men dette betyr også at halvparten av kvartfinalene allerede er avgjort, med to lag som går videre og to lag som er slått ut.

ROC Esports slo Team Vitality overbevisende med 4–1, noe som betyr at de går videre til semifinalen og skal møte vinneren av kampen mellom AG.AL og Aurora Gaming. På den andre siden av turneringstreet slo Geekay Esports Team Nemesis med like overbevisende 4–1, noe som betyr at laget nå skal møte vinneren av kampen mellom Kuaishou Gaming og Virtus.pro.

Når det gjelder tidspunktene for dagens kamper, finner du denne informasjonen nedenfor.



AG.AL mot Aurora Gaming kl. 13:45 BST/14:45 CEST



Kuaishou Gaming mot Virtus.pro kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Semifinalene spilles deretter i morgen, 7. august, før kampen om tredjeplassen og finalen på lørdag 8. august.