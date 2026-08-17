Esports-VM 2026: S2G Esports kåret til verdensmestere i « PUBG Mobile

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Forrige helg var nok en vanvittig travel helg under Esports World Cup i Paris, da den nest siste helgen med konkurranser bød på fire finaler, hvorav én var finalen i PUBG Mobile World Cup.

Etter et par travle uker med spill ble finalen avsluttet og en vinner kåret. Denne æren gikk til S2G Esports, etter at laget avsluttet den siste fasen av turneringen med 154 poeng, noe som ga dem et forsprang på bare fem poeng til laget på andreplass, NongShim RedForce.

Dette resultatet betyr at S2G Esports drar hjem med svært beundringsverdige 555 000 dollar i premiepenger, men også 1 000 klubbmesterskapspoeng til organisasjonen sin – de første poengene selskapet har oppnådd i den overordnede turneringen.