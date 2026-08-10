Esports-VM 2026: Sluttspilltreet for « Rainbow Six: Siege, med åtte lag, er nå fastsatt

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Mange arrangementer ble avsluttet under Esports World Cup i helgen, men det var også flere arrangementer som avsluttet gruppespillet eller Last Chance Qualifier-runden. Når det gjelder det førstnevnte, avsluttet Rainbow Six: Siege-turneringen sin gruppespillfase, noe som betyr at vi nå kjenner den bekreftede sluttspilltabellen med åtte lag og hvordan disse er seedet.

For referanse er sluttspilltabellen en enkel elimineringsturnering som vil omfatte åtte kamper mellom 12. og 15. august. Totalt vil kvartfinalene finne sted 12.–13. august, semifinalene 14. august, og til slutt kampen om tredjeplassen og finalen 15. august. Med dette i bakhodet kan du se kampoppsettet og tidspunktene for hver kamp nedenfor.

EWC R6S-kvartfinaler:



Wildcard mot Furia kl. 15:00 BST/16:00 CEST 12. august



DarkZero mot Weibo Gaming kl. 18:00 BST/19:00 CEST 12. august



FaZe Clan mot Team Liquid kl. 15:00 BST/16:00 CEST 13. august



Geekay Esports mot Team Secret kl. 18:00 BST/19:00 CEST 13. august



EWC R6S-semifinaler:



Vinneren av Wildcard/Furia mot vinneren av DarkZero/Weibo kl. 15:00 BST/16:00 CEST 14. august



Vinneren av FaZe/Liquid mot vinneren av Geekay/Secret kl. 18:00 BST/19:00 CEST 14. august



EWC R6S kamp om tredjeplassen:



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 13:00 BST/14:00 CEST 15. august



EWC R6S-finale: