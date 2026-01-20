Esports World Cup 2026: Alle de 24 utvalgte titlene er avslørt

HQ

Det kan ikke benektes at Esports World Cup er årets største esportsbegivenhet. I skyggen av bekymringer om sportwashing (eller esportswashing i dette tilfellet) og den svært kritiske menneskerettighetssituasjonen i vertslandet Saudi-Arabia, har festivalen ambisjoner som ingenting annet i konkurransespillverdenen kan komme i nærheten av å matche.

I 2025 ble det delt ut nesten 70 millioner dollar i premiepenger, fordelt på tonnevis av konkurranser i over 20 forskjellige spill og over en periode på syv uker. Det er unødvendig å si at hvis du liker konkurransespill, var det umulig å gå glipp av EWC sommeren 2025.

Og tydeligvis vil dette være tilfelle igjen for 2026, ettersom Esports World Cup nå har bekreftet de 24 spillene som den vil inneholde på det kommende arrangementet. Vi vet ennå ikke hvordan disse vil bli delt inn i konkurranser, ettersom mange vil ha alternativer for menn og kvinner, eller på samme måte den totale premiepotten som vil bli tilbudt, men du kan i det minste se hele skifer av titler nedenfor likevel.



Apex legender



Call of Duty: Black Ops 7



Call of Duty: Warzone



Sjakk



Counter-Strike 2



Crossfire



Dota 2



EA Sports FC 26



Fatal Fury: City of the Wolves



Fortnite



Free Fire



Honor of Kings



Legendenes liga



Mobile Legends Bang Bang



Overwatch 2



PUBG: Mobil



PUBG: Battlegrounds



Rainbow Six: Siege



Rocket League



Street Fighter 6



Teamfight Tactics



Tekken 8



Trackmania



Valorant



Vi vet ennå ikke de bekreftede datoene for EWC 2026, men en rimelig gjetning er at det vil løpe fra slutten av juni, gjennom juli og inn i august.