Esports World Cup 2026: Bare 7 lag er igjen i sluttspillet i « Counter-Strike 2

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I et ganske uvanlig valg av turneringsopplegg sørget sluttspillet i « Counter-Strike 2-turneringen under Esports World Cup ikke bare for å avslutte åttendedelsfinalene i går (20. august), men arrangørene bestemte seg også for å avholde den første av de fire kvartfinalene. Dette betyr at vi både kjenner de tre andre kvartfinalekampene og vet hvilket lag som er bekreftet som det første semifinalelaget.

Når det gjelder 16-delsfinalene, ble Natus Vincere i gårsdagens kamper slått ut av Legacy med 2–0, før Team Falcons knuste The MongolZ 2–0, Team Vitality beseiret FaZe Clan med 2–0 og Team Spirit slo B8 med 2–0.

Disse resultatene betyr at den andre halvdelen av kvartfinaletabellen nå er klar, og følgende kamper er planlagt senere i dag, 21. august.

EWC CS2-sluttspillet, kvartfinaler (21. august):



FUT Esports mot Mouz kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Legacy mot Team Falcons kl. 14:55 BST/15:55 CEST



Team Vitality mot Team Spirit kl. 17:50 BST/18:50 CEST



Når det gjelder kvartfinalen som allerede er avgjort, vant Furia over G2 Esports med 2–1, noe som betyr at Furia offisielt er det første laget som går videre til semifinalen. Med bare fire kamper igjen å spille 22.–23. august, kan du også se kampene som følger etter kvartfinalene nedenfor.

EWC CS2-sluttspillet – semifinaler (22. august):



Furia mot vinneren av FUT/Mouz kl. 15:00 BST/16:00 CEST



Vinneren av Legacy/Falcons mot vinneren av Vitality/Spirit kl. 17:55 BST/18:55 CEST



EWC CS2-sluttspillet, kamp om tredjeplassen (23. august):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 09:00 BST/10:00 CEST



EWC CS2-sluttspillet, finalen (23. august):