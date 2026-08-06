Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Rainbow Six: Siege X

Esports World Cup 2026: CAG med Varrel og « Fnatic går videre fra den spennende Play-In-fasen i « Rainbow Six: Siege

Hovedgruppespillet er nå fullstendig satt opp, og kampene starter senere i dag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Allerede nå er seks lag slått ut av Rainbow Six: Siege-turneringen under Esports World Cup i Paris. Play-in-fasene er avsluttet, og etter at den andre runden ble spilt i går, er det kun CAG by Varrel og Fnatic som har overlevd, mens Al-Ula Club, Shopify Rebellion, Tyloo, Chiefs EC, MIBR.LOS og KingZero eSports alle er slått ut av turneringen.

Dette resultatet betyr at hovedgruppespillet nå er offisielt satt opp, og alle de gjenværende 16 lagene er nå plassert i sine respektive grupper. Det er to grupper, og hver av dem bruker en dobbel elimineringsturnering, noe som betyr at lagene kan tape én kamp og fortsatt være med, men et andre tap vil bety at de blir slått ut av turneringen for godt.

Planen er at alle åtte kvartfinalene i den øvre delen skal spilles i dag, 6. august, med følgende kamper:

Kvartfinaler i den øvre delen av gruppe A:


  • DarkZero mot Team Secret kl. 15:00 BST/16:00 CEST

  • Wildcard mot Team Liquid kl. 15:00 BST/16:00 CEST

  • AG.AL mot CAG by Varrel kl. 16:20 BST/17:20 CEST

  • Team Falcons mot M80 kl. 16:20 BST/17:20 CEST

Kvartfinaler i øvre del av gruppe B:


  • FaZe Clan mot Fnatic kl. 17:40 BST/18:40 CEST

  • Virtus.pro mot EDward Gaming kl. 17:40 BST/18:40 CEST

  • Weibo Gaming mot Furia kl. 19:00 BST/20:00 CEST

  • Enterprise Esports mot Geekay Esports kl. 19:00 BST/20:00 CEST

Rainbow Six: Siege X

Relaterte tekster

0
Rainbow Six: Siege XScore

Rainbow Six: Siege X
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Det langvarige taktiske skytespillet har gjennomgått en evolusjon som tilfører en moderat mengde overbevisende elementer.



Loading next content