Esports World Cup 2026: CAG med Varrel og « Fnatic går videre fra den spennende Play-In-fasen i « Rainbow Six: Siege

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Allerede nå er seks lag slått ut av Rainbow Six: Siege-turneringen under Esports World Cup i Paris. Play-in-fasene er avsluttet, og etter at den andre runden ble spilt i går, er det kun CAG by Varrel og Fnatic som har overlevd, mens Al-Ula Club, Shopify Rebellion, Tyloo, Chiefs EC, MIBR.LOS og KingZero eSports alle er slått ut av turneringen.

Dette resultatet betyr at hovedgruppespillet nå er offisielt satt opp, og alle de gjenværende 16 lagene er nå plassert i sine respektive grupper. Det er to grupper, og hver av dem bruker en dobbel elimineringsturnering, noe som betyr at lagene kan tape én kamp og fortsatt være med, men et andre tap vil bety at de blir slått ut av turneringen for godt.

Planen er at alle åtte kvartfinalene i den øvre delen skal spilles i dag, 6. august, med følgende kamper:

Kvartfinaler i den øvre delen av gruppe A:



DarkZero mot Team Secret kl. 15:00 BST/16:00 CEST



Wildcard mot Team Liquid kl. 15:00 BST/16:00 CEST



AG.AL mot CAG by Varrel kl. 16:20 BST/17:20 CEST



Team Falcons mot M80 kl. 16:20 BST/17:20 CEST



Kvartfinaler i øvre del av gruppe B: