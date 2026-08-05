Esports World Cup 2026: « Call of Duty: Black Ops 7-turneringen starter i dag – her er åpningskampene

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I dag er dagen da « Call of Duty: Black Ops 7-turneringen starter under Esports World Cup. Av de 16 kvalifiserte lagene vil 12 starte sin kamp for å bli kronet som mester fra og med 5. august, mens de andre følger etter i morgen, 6. august.

Hele turneringen pågår frem til 9. august, med gruppespillet mellom 5. og 7. august og sluttspillet mellom 8. og 9. august. Siden gruppespillet starter i dag, lurer du kanskje på hvordan åpningskampene ser ut – i så fall finner du denne informasjonen nedenfor.

Det er verdt å merke seg at det er to grupper med åtte lag i hver, og at hver gruppe spiller etter et dobbelt-eliminasjonssystem, noe som betyr at et lag får en ny sjanse før det blir slått ut. Det er også viktig å huske at bare fire lag fra hver gruppe går videre, noe som betyr at åtte lag vil bli slått ut før helgen.

EWC BOPS 7 Gruppe A åpningskamper:



Movistar KOI mot Carolina Royal Ravens kl. 14:00 BST/15:00 CEST 5. august



FaZe Clan mot The Pit kl. 15:15 BST/16:15 CEST 5. august



G2 Esports mot Cloud9 kl. 16:30 BST/17:30 CEST 5. august



Gentle Mates mot OMiT kl. 17:45 BST/18:45 CEST 5. august



EWC BOPS 7 Gruppe B åpningskamper: