Esports World Cup 2026: DarkAngel kåret til mester i « Fatal Fury: City of the Wolves

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Det er et bredt utvalg av turneringer i kampspill på programmet under Esports World Cup denne sommeren i Paris, Frankrike, med blant annet Tekken 8 og Street Fighter 6 på listen over kommende spill. I helgen var det imidlertid turneringen i « Fatal Fury: City of the Wolves som sto på programmet, der 32 spillere deltok og kjempet om en andel av en premiepott på 1 million dollar.

Etter noen hektiske dager med action er en vinner kåret: Natus Vinceres meksikanske talent Luis Guadalupe «DarkAngel» Castillo Gomez kom på topp etter å ha beseiret Virtus.pros japanske stjerne Kenta «mi2ha4» Ichihara med overbevisende 5–1 i finalen.

Denne prestasjonen betyr at DarkAngel drar hjem med 250 000 dollar i premiepenger, mens NAVI høster fordelene av 1 000 Club Championship-poeng – nok til at det ukrainske laget ligger på delt førsteplass i tabellen etter den første uken av turneringen.

Ved å vinne denne turneringen har DarkAngel også sikret seg en plass i finalen i SNK-verdensmesterskapet for Fatal Fury: City of the Wolves, som skal avholdes i Stockholm, Sverige, i slutten av november.