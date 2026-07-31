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Street Fighter 6
Esports World Cup 2026: De 2 spillerne i gruppespillet i « Street Fighter 6 er nå bekreftet
16 spillere er fortsatt med i den pågående turneringen, som avsluttes 1. august.
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Det er noen store arrangementer i Esports World Cup som avsluttes allerede i morgen, 1. august. Et eksempel på dette er « Street Fighter 6-turneringen, som nylig avsluttet gruppespill 1, noe som betyr at feltet på 32 spillere nå er redusert til kun 16 overlevende.
Den neste fasen av turneringen vil foregå i sin helhet i dag, 31. juli, når gruppespill 2 går av stabelen og de 16 spillerne reduseres ytterligere til åtte overlevende, fordelt på to grupper med dobbel eliminering.
Med dette i vente kan du se åpningskampene for hver gruppe nedenfor, med det tillegget at kampene i gruppe B starter rundt kl. 12:00 BST/13:00 CEST, mens kampene i gruppe A starter rundt kl. 14:45 BST/15:45 CEST.
EWC- Street Fighter 6: Åpningskamper i gruppespill 2
Gruppe A:
- Booce_Lee mot Tokido
- Hinao mot Hibiki
- Moke mot Dual Kevin
- Lexx mot MenaRD
Gruppe B:
- Kobayan mot Nephew
- Micky mot Yamaguchi
- Gachikun mot Higuchi
- Craime mot Leshar