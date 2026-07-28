Esports World Cup 2026: De seks spillerne som gikk videre fra « Street Fighter 6-kvalifiseringen «Last Chance» er nå bekreftet

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Fra og med i morgen, 29. juli, starter hovedturneringen i « Street Fighter 6-turneringen under Esports World Cup, der 32 spillere skal kjempe om en andel av en premiepott på 1 million dollar. Finalen finner sted lørdag 1. august, når de 32 spillerne er blitt redusert til én eneste vinner.

Når det gjelder hvem som skal konkurrere i de kommende kampene, ble «Last Chance Qualifier»-kvalifiseringen nylig avsluttet, og de seks siste deltakerne til hovedfasen av turneringen ble dermed bestemt. Totalt ble feltet redusert fra 269 spillere til seks overlevende, og følgende spillere gikk videre.



Kevin «Dual Kevin» Barrios



Hibiki



Naoki «moke» Nakayama



Ho «Xian» Kun Xian



Alexander «Lexx» Bautista



Hiromiki «Itabashi Zangief» Kumada



Disse spillerne er nå fordelt på de fire gruppene, som vil bruke et dobbelt-eliminasjonsformat for å redusere feltet til 16 overlevende, som hver vil gå videre til den andre delen av gruppespillet, hvor to grupper med dobbelt-eliminasjonsbraketter vil avgjøre hvilke åtte som går videre. Derfra vil de gjenværende åtte konkurrere i finaleturneringen med enkel eliminering for å kåre en vinner.