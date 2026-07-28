Esports World Cup 2026: De seks spillerne som gikk videre fra « Street Fighter 6-kvalifiseringen «Last Chance» er nå bekreftet
De 32 spillerne som skal delta i hovedturneringen er nå klare.
Fra og med i morgen, 29. juli, starter hovedturneringen i « Street Fighter 6-turneringen under Esports World Cup, der 32 spillere skal kjempe om en andel av en premiepott på 1 million dollar. Finalen finner sted lørdag 1. august, når de 32 spillerne er blitt redusert til én eneste vinner.
Når det gjelder hvem som skal konkurrere i de kommende kampene, ble «Last Chance Qualifier»-kvalifiseringen nylig avsluttet, og de seks siste deltakerne til hovedfasen av turneringen ble dermed bestemt. Totalt ble feltet redusert fra 269 spillere til seks overlevende, og følgende spillere gikk videre.
- Kevin «Dual Kevin» Barrios
- Hibiki
- Naoki «moke» Nakayama
- Ho «Xian» Kun Xian
- Alexander «Lexx» Bautista
- Hiromiki «Itabashi Zangief» Kumada
Disse spillerne er nå fordelt på de fire gruppene, som vil bruke et dobbelt-eliminasjonsformat for å redusere feltet til 16 overlevende, som hver vil gå videre til den andre delen av gruppespillet, hvor to grupper med dobbelt-eliminasjonsbraketter vil avgjøre hvilke åtte som går videre. Derfra vil de gjenværende åtte konkurrere i finaleturneringen med enkel eliminering for å kåre en vinner.