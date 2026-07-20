Esports World Cup 2026: Dplus beseirer hjemmelagets helter fra Karmine Corp og sikrer seg « League of Legends-trofeet

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Esports World Cup er nå i full gang, og i løpet av forrige helg ble det avholdt hele fire store finaler, og millioner av dollar ble delt ut i premiepenger. En av helgens største begivenheter var « League of Legends-turneringen, der vinneren skulle dra hjem med 600 000 dollar av premiepotten på 2 millioner dollar, i tillegg til «Club Championship Points» for den respektive organisasjonen.

I denne sammenheng fikk Grand Finalen nesten en eventyrlig avslutning, da hjemmelaget « Karmine Corp trosset oddsen og klarte å sikre seg en plass i finalen. Dette var imidlertid så langt legenden kunne bære den franske organisasjonen, da det koreanske laget « Dplus knuste « Karmine Corp i finalen med 3–0 og tydelig viste seg å være det bedre laget.

Dette skjedde etter at Gen.G Esports også slo T1 i kampen om tredjeplassen med 2–1, et resultat som betyr at tre av de fire beste lagene i denne turneringen kom fra LCS og Korea. Er det kanskje et tegn på hva som venter i Worlds 2026?