Esports World Cup 2026: « FaZe Clan vinner « Rainbow Six: Siege-turneringen og sikrer seg en plass i «Six Invitational 2027

HQ

En av de mange ulike finalene som ble avholdt under Esports World Cup i Paris i helgen, dreide seg om Rainbow Six: Siege, da det taktiske skytespillet avsluttet turneringen etter rundt to ukers spill.

Det var mye å kjempe om i dette store arrangementet, for ikke bare var det en enorm premiepott på spill, men det var også en billett til Six Invitational 2027 å vinne, som skulle gå til vinneren.

Med alt dette i bakhodet ble FaZe Clan til slutt vinneren, etter å ha beseiret Furia i finalen med 3–1 og sikret seg trofeet, i tillegg til 750 000 dollar i premiepenger og plassen i SI 2027. Faktisk er FaZe Clan nå det eneste laget som så langt er bekreftet til SI 2027, der det store og fremste arrangementet skal avholdes i februar 2027.

Denne EWC-seieren innebar også at « FaZe Clan sikret seg ytterligere 1 000 poeng i Club Championship, noe som utgjør størstedelen av organisasjonens poeng i det overordnede mesterskapet, da de nå har 1 200 poeng på kontoen.

Når det gjelder hva som venter videre for « FaZe Clan, skal laget tilbake til Brasil for å delta i den andre etappen av South America League, som starter 5. september.