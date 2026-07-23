esports
Teamfight Tactics
Esports World Cup 2026: Fire lag til sluttspillet i « Teamfight Tactics er allerede bekreftet
De fire resterende lagene blir avgjort i dag, når de fire siste kampene i gruppespillet spilles.
HQ
Det er snart tid for sluttspillet i « Teamfight Tactics-turneringen under Esports World Cup, da det kun gjenstår fire kamper i gruppespillet. Alle fire skal spilles i dag, 23. juli, når åtte lag skal reduseres til fire overlevende, som hver vil slutte seg til de fire andre sluttspilllagene som allerede har sikret seg plass i neste runde.
Vi vet allerede at Weibo Gaming, Flash Wolves, AG.AL og Virtus.pro alle vil være med i sluttspillet, men for å finne ut hvem som blir med dem, kan du se kampoppsettet for de fire siste kampene i gruppespillet nedenfor. Igjen gjelder det «vinn eller ut» i denne fasen av turneringen, noe som betyr at kun vinnerne går videre – noe som vil gjenspeiles i sluttspillets utslagsrunde.
- Team Vision mot T1 kl. 09:00 BST/10:00 CEST
- Aurora Gaming mot Mouz kl. 11:10 BST/12:10 CEST
- Zeta Division mot NS RedForce kl. 13:20 BST/14:20 CEST
- GodLike Esports mot Movistar KOI kl. 15:30 BST/16:30 CEST