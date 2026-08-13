Esports World Cup 2026: Furia og DarkZero sikrer seg plasser i semifinalene i Rainbow Six: Siege

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Sluttspillet er i gang for Rainbow Six: Siege-turneringen under Esports World Cup i Paris, og allerede er en fjerdedel av lagene slått ut. Den første halvdelen av kvartfinalene er avsluttet, noe som betyr at vi nå kjenner den bekreftede kampen i den første semifinalen, samtidig som vi også vet hvilke to lag som har blitt sendt til flyplassen for å ta et tidlig fly hjem.

Etter å ha knust « Wildcard med 2–0, har « Furia gått videre til semifinalen, der organisasjonen skal møte « DarkZero – alt dette etter at laget slo « Weibo Gaming 2–1 i den andre kvartfinalen som ble spilt 12. august.

Den første semifinalen spilles i morgen, 14. august, kl. 15:00 BST/16:00 CEST, og når det gjelder den andre semifinalen, vil vi få vite det med sikkerhet i løpet av de neste timene, ettersom de to siste kvartfinalene spilles i ettermiddag, 13. august. Når det gjelder hvilke kamper det dreier seg om, kan du se kampoppsettet nedenfor.