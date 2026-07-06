Esports World Cup 2026: Gruppene er nå fastsatt for mesterskapet i « Call of Duty: Warzone Resurgence Series»

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Nå vet vi hva vi kan forvente oss av Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship når den store turneringen går av stabelen under Esports World Cup denne sommeren. Arrangementet samler 32 lag, og disse organisasjonene skal kjempe mot hverandre i en rekke kamper og spill mellom 29. juli og 1. august, der en premiepott på 1 million dollar står på spill.

Nå som alt dette er sagt, er gruppene for turneringen blitt offentliggjort, noe som betyr at vi kjenner de bekreftede lagene og hvem de skal møte i turneringen. Det bør nevnes at turneringsformatet innebærer at den innledende gruppespillet avgjør hvilke fem lag som kvalifiserer seg fra hver gruppe, mens de resterende lagene går videre til en «Survival»-runde for å finne seks andre kvalifiserte lag som skal slutte seg til de allerede kvalifiserte 10 lagene i sluttspillet. Sjekk ut gruppene nedenfor.

Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship Gruppe A:



Twisted Minds



Ravens Esports



Virtus.pro



Novo Esports



T1



Team Heretics



Ekletyc



CCF



Geekay Esports



CT Gaming



FaZe Clan



First Squad



Team Stallions



Team Vitality



Gen.G Esports



Team PBJ



Call of Duty: Warzone Resurgence Series-mesterskap, gruppe B: