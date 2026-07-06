Esports World Cup 2026: Gruppene er nå fastsatt for mesterskapet i « Call of Duty: Warzone Resurgence Series»
Arrangementet finner sted om noen uker og starter i slutten av juli.
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Nå vet vi hva vi kan forvente oss av Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship når den store turneringen går av stabelen under Esports World Cup denne sommeren. Arrangementet samler 32 lag, og disse organisasjonene skal kjempe mot hverandre i en rekke kamper og spill mellom 29. juli og 1. august, der en premiepott på 1 million dollar står på spill.
Nå som alt dette er sagt, er gruppene for turneringen blitt offentliggjort, noe som betyr at vi kjenner de bekreftede lagene og hvem de skal møte i turneringen. Det bør nevnes at turneringsformatet innebærer at den innledende gruppespillet avgjør hvilke fem lag som kvalifiserer seg fra hver gruppe, mens de resterende lagene går videre til en «Survival»-runde for å finne seks andre kvalifiserte lag som skal slutte seg til de allerede kvalifiserte 10 lagene i sluttspillet. Sjekk ut gruppene nedenfor.
Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship Gruppe A:
- Twisted Minds
- Ravens Esports
- Virtus.pro
- Novo Esports
- T1
- Team Heretics
- Ekletyc
- CCF
- Geekay Esports
- CT Gaming
- FaZe Clan
- First Squad
- Team Stallions
- Team Vitality
- Gen.G Esports
- Team PBJ
Call of Duty: Warzone Resurgence Series-mesterskap, gruppe B:
- Team Falcons
- Leviatan
- Team Orchid
- G2 Esports
- JD Gaming
- Team Nemesis
- Gentle Mates
- Ninjas in Pyjamas ESTAR
- Kaadgodyvdaty
- Fnatic
- Gamax Esport
- New Icons
- The Vicious Esports
- Forfun Esports
- Godlike Esports
- AG.AL