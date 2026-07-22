Esports World Cup 2026: Gruppespillet i MLBB Mid-Season Cup starter i dag – her er de første kampene

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Vanligvis har turneringene i Esports World Cup en premiepott på rundt 1 million dollar. Det finnes mindre arrangementer med 500 000 dollar i premiepotten og enda større som strekker seg opp til 2 millioner dollar, men det er få som går utover dette beløpet.

Et slikt eksempel på et arrangement med en enorm premiepott er « Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup», som blir herreturneringen i spillet, og hvor 16 gjenværende lag skal kjempe om en andel av en premiepott på 3 millioner dollar.

Vi sier «gjenværende» fordi Cross-Group Gauntlet for turneringen ble avholdt for noen uker siden for å avgjøre de tre siste lagene som kvalifiserte seg til gruppespillet. Dette betyr at når gruppespillet starter i dag, kjenner vi oppsettet for alle de innledende kampene, med det forbeholdet at kun gruppe A spiller i dag, mens gruppe B følger etter i morgen. I henhold til turneringsoppsettet vil hver gruppe spille etter et dobbelt-eliminasjonssystem (der hvert lag får en ny sjanse) inntil fire lag står igjen, og disse vil gå videre til utslagsrunden med åtte lag som finner sted neste uke.

EWC MSC 2026 Gruppe A, kvartfinaler i den øvre delen av turneringstreet (22. juli):



Team Vamos mot Team Falcons kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Team Falcons PH mot Guangzhou Gaming kl. 11:30 BST/12:30 CEST



Team Vitality mot True Rippers kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Team Spirit mot Ignite Gaming kl. 14:30 BST/15:30 CEST



EWC MSC 2026 Gruppe B, kvartfinaler i den øvre delen av turneringen (23. juli):