Esports World Cup 2026 har en rekordstor premiepott på 75 millioner dollar

HQ

Vi forventet at denne informasjonen skulle komme veldig snart etter den nylige avsløringen av den komplette listen over utvalgte spill for Esports World Cup 2026, men nå vet vi de bekreftede datoene og premiepotten for mega-arrangementet.

EWC 2026 finner sted i Riyadh, Saudi-Arabia, og vil løpe mellom 6. juli og 23. august, hvor mer enn 2,000 spillere vil være til stede fra over 200 klubber fra over 100 land, og hvor 25 turneringer vil bli tilbudt over de 24 totale kampene.

Premiepotten er satt til det forbløffende tallet 75 millioner dollar, noe som er en ny rekord som overskygger premiepotten i 2025 med et godt beløp. Pengene vil bli delt inn i to hoveddeler: 39 millioner dollar til de ulike turneringene og ytterligere 30 millioner dollar knyttet til den enormt viktige Club Championship som deles ut på slutten av arrangementet, avhengig av hvor godt hver klubb presterer i hver enkelt turnering som tilbys. Team Falcons Det saudiarabisk-støttede laget har vunnet de to siste Club Championships...

Du vil kanskje legge merke til at det gjenstår ytterligere 6 millioner dollar, og grunnen til dette er at resten skal brukes til ulike klubb- og spillerpriser i løpet av den syv uker lange festivalen.

Programmet for festivalen er også sluppet, og du kan se dette her, med billetter til arrangementet som legges ut for salg i morgen, 22. januar.