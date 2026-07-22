Esports World Cup 2026: Her er hva du kan forvente deg av verdensmesterskapet i « EA Sports FC Pro

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Det blir en svært travel uke for Electronic Arts og deres fotballavdeling, da vi ikke bare kan forvente flere nyheter om EA Sports FC 27 etter at Kylian Mbappé ble utnevnt til forsidestjerne for den kommende utgaven, men også fordi FC Pro-sesongen 2025/26 snart går mot slutten, når FC Pro-verdensmesterskapet arrangeres som en del av Esports World Cup.

Arrangementet finner sted i løpet av denne uken, der 36 spillere kjemper om en andel av en premiepott på 1 million dollar. De kvalifiserte spillerne er blitt utvalgt gjennom regionale turneringer, men også gjennom de nylige Play-Ins, der de siste 10 plassene i turneringen ble fylt.

Når det gjelder det som kommer videre, er arrangementet delt inn i to deler. Den første delen av konkurransen er ligafasen, som går av stabelen 22.–24. juli, der de 36 spillerne blir redusert til 24 overlevende. De åtte beste spillerne vil umiddelbart sikre seg plasser i 16-delsfinalen i sluttspillet som følger, de 12 dårligste spillerne vil bli eliminert umiddelbart, og de gjenværende 16 spillerne vil gå videre til utslagsrunden i sluttspillet (som i praksis er 32-delsfinalen).

Nedenfor finner du datoene for hver del av turneringen.