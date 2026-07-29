Esports World Cup 2026: « Here er åpningskampene i « Overwatch Champions Series Midseason Championship

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Det blir en ganske travel dag på Esports World Cup i Paris, da det er flere arrangementer på programmet, hvorav mange arrangeres for første gang. Et eksempel er « Overwatch Champions Series Midseason Championship», der 16 av de beste lagene fra hele verden deltar og kjemper om en andel av en premiepott på 1 million dollar.

Vinneren av dette arrangementet blir kåret innen utgangen av uken, og finalen avholdes søndag 2. august. Nå som dette er klart, kjenner vi de bekreftede åpningskampene for de to gruppene, som du kan se nedenfor.

Det bør nevnes at hver gruppe bruker et dobbelt-eliminasjonsformat, noe som betyr at lagene får et «nytt liv» før de blir eliminert for godt. Gruppespillet vil også redusere de 16 kvalifiserte lagene til åtte overlevende, som alle skal konkurrere i sluttspillet i løpet av helgen.

EWC OWCS Midseason Championship Gruppespill Gruppe A åpningskamper (29. juli):



T1 mot Twisted Minds kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Weibo Gaming mot Team Liquid kl. 17:15 BST/18:15 CEST



Virtus.pro mot 9z Team kl. 18:30 BST/19:30 CEST



Dallas Fuel mot Team Falcons kl. 19:45 BST/20:45 CEST



EWC OWCS Midseason Championship, gruppespill, gruppe B, åpningskamper (29. juli):