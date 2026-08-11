Esports World Cup 2026: « Here er « Club – Stillingen i mesterskapet etter uke 5

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Den femte uken av Esports-VM 2026 er offisielt over, og det gjenstår bare to uker og syv finaler. Tre av disse finalene spilles kommende helg, mens de fire andre følger helgen etter. Med dette i bakhodet har vi nå oppdatert stillingen i klubbmesterskapet å presentere.

Det må sies at klubbmesterskapet raskt er i ferd med å bli et løp mellom fem lag, ettersom det ser stadig mindre sannsynlig ut at lag med færre enn 2 000 poeng på dette tidspunktet vil ende på toppen. Riktignok kan et par turneringsseire på 1 000 poeng hver raskt snu dynamikken på hodet, men det virker usannsynlig at de som ligger under 2 000 poeng vil klare å hente inn forspranget til den nåværende lederen, som er den eneste organisasjonen over 3 000 poeng.

Med dette for øye er de nåværende fem beste lagene i klubbmesterskapet de nedenfor.



AG.AL International – 3 350 poeng



Team Falcons – 2 900 poeng



Natus Vincere – 2 250 poeng



Team Vitality – 2 200 poeng



Virtus.pro – 2 200 poeng



Siden Team Falcons foreløpig ikke har tapt et eneste klubbmesterskap i noen Esports World Cup, tror du organisasjonen vil klare å tette gapet og slå AG.AL?