Esports World Cup 2026: « Here er « Crossfire – gruppene og åpningskampene

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Den siste uken av Esports World Cup starter offisielt i dag, 18. august, når Crossfire-turneringen begynner å avholde kampene som er planlagt for gruppespillet. Denne turneringen vil faktisk være det eneste arrangementet som vises på EWC i dag, da de tre andre turneringene er planlagt å starte i morgen, 19. august. Det betyr at hvis du er på jakt etter litt konkurransepreget action å kose deg med i timene fremover, kan du se nedenfor for å finne gruppene og åpningskampene også.

Før vi går inn på den informasjonen, er det verdt å nevne at gruppespillet bruker et dobbel eliminasjonsformat og en oppdeling i to grupper, noe som betyr at lagene i de to respektive gruppene får en ny sjanse før de blir eliminert for godt.

Crossfire Gruppe A, kvartfinaler i den øvre delen av turneringstreet:



Team Vitality mot Evolution Power kl. 10:00 BST/11:00 CEST



AG.AL mot Qing Jiu Club kl. 14:00 BST/15:00 CEST



Stallions mot Geekay Esports kl. 14:00 BST/15:00 CEST



Team Liquid mot Execration kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Crossfire Gruppe B, kvartfinaler i den øvre delen:



ROC Esports mot Team Nemesis kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Team Falcons mot Natus Vincere kl. 12:00 BST/13:00 CEST



KingZero Esports mot The Vicious kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Når det gjelder hvorfor gruppe B kun har tre planlagte kamper, skyldes dette reiseproblemer: Kampen mellom BaiSha Gaming og Anubis Gaming ble avlyst, noe som førte til at Anubis Gaming ble tvunget til å gi opp kampen, og BaiSha Gaming sikret seg dermed automatisk en plass i neste runde.