Esports World Cup 2026: « Here er play-in-runden i sjakkturneringen

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Selv om sjakk ikke akkurat er en tradisjonell e-sport, har det tidløse spillet funnet en viktig plass i e-sportverdenen, i så stor grad at sjakk nå er en sentral del av Esports World Cup. Faktisk har den en større turnering med mer penger på spill enn noen etablerte videospill, ettersom deltakerne skal kjempe om en andel av en premiepott på 1,5 millioner dollar.

Uansett dette ble «Last Chance Qualifier»-kvalifiseringen for arrangementet avsluttet i helgen, og nå er alle øyne rettet mot hovedturneringen, nærmere bestemt «Play-in»-fasen, som skal redusere de åtte spillerne som er seedet i denne fasen til to overlevende, som hver vil slutte seg til de 14 andre bekreftede stjernene i gruppespillet.

Play-in-fasen er derfor seedet, og turneringen spilles i et dobbelt-eliminasjonsformat, noe som betyr at spillerne kan tape en kamp og fortsatt være med i turneringen. Et andre tap vil imidlertid føre til at de blir slått ut. Sjekk ut kampene i kvartfinalene i den øvre delen av tabellen (åpningskampene) nedenfor.



Aravindh Chitambaram mot Alexander Grischuk kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Vladislav Artemiev mot Parham Maghsoodloo kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Le Quang Lien mot Olexander Bortnyk kl. 12:10 BST/13:10 CEST



Andrey Esipenko mot Wei Yi kl. 12:10 BST/13:10 CEST



Det skal nevnes at hele Play-in-runden spilles i dag, noe som betyr at vi vil kjenne til de seedede lagene i gruppespillet innen utgangen av dagen.