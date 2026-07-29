Esports World Cup 2026: Here – her er gruppene for Street Fighter 6, gruppespill 1
Målet med denne innledende runden er å redusere antallet kvalifiserte spillere fra 32 til 16.
Som vi nevnte i går, er « Street Fighter 6-turneringen under Esports World Cup i Paris i ferd med å starte. Hovedturneringen starter i dag, 29. juli, etter at Last Chance-kvalifiseringen ble avholdt forrige uke. Med massevis av action planlagt mellom 29. juli og 1. august, når en vinner skal kåres, lurer du kanskje på hvordan åpningskampene ser ut og hvordan gruppene i gruppespill 1 er fordelt.
I så fall har vi samlet all denne informasjonen nedenfor, med det tillegget at gruppespill 1 bruker et dobbelt-eliminasjonsformat og er utformet for å redusere antallet spillere fra 32 til 16, før disse spillerne deles inn i to grupper i gruppespill 2, hvor de 16 gjenværende vil bli redusert til åtte spillere i finaleturneringen.
Når det gjelder det som kommer, er her åpningskampene for alle fire gruppene.
EWC- Street Fighter 6, gruppe 1, gruppe AA, åpningskamper:
- Daigo mot Itabashi Zangeif
- Kilzyou mot Micky
- Big Bird mot Kobayan
- MenaRD mot Hibiki
EWC Street Fighter 6 Gruppe 1, gruppe BB:
- Tokido mot Lexx
- Sahara mot Punk
- AngryBird mot Nephew
- Chris T mot Craime
EWC Street Fighter 6, gruppespill 1, gruppe CC, åpningskamper:
- Fuudo mot Moke
- Higuchi mot Yamaguchi
- Juicyjoe mot Hinao
- Caba mot Shigematsu
EWC Street Fighter 6, gruppespill 1, gruppe DD, åpningskamper:
- Leshar mot Xian
- Blaz mot Gachikun
- Phenom mot Xiaohai
- Booce_Lee mot Dual Kevin