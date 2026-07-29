Esports World Cup 2026: Here – her er gruppene for Street Fighter 6, gruppespill 1

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Som vi nevnte i går, er « Street Fighter 6-turneringen under Esports World Cup i Paris i ferd med å starte. Hovedturneringen starter i dag, 29. juli, etter at Last Chance-kvalifiseringen ble avholdt forrige uke. Med massevis av action planlagt mellom 29. juli og 1. august, når en vinner skal kåres, lurer du kanskje på hvordan åpningskampene ser ut og hvordan gruppene i gruppespill 1 er fordelt.

I så fall har vi samlet all denne informasjonen nedenfor, med det tillegget at gruppespill 1 bruker et dobbelt-eliminasjonsformat og er utformet for å redusere antallet spillere fra 32 til 16, før disse spillerne deles inn i to grupper i gruppespill 2, hvor de 16 gjenværende vil bli redusert til åtte spillere i finaleturneringen.

Når det gjelder det som kommer, er her åpningskampene for alle fire gruppene.

EWC- Street Fighter 6, gruppe 1, gruppe AA, åpningskamper:



Daigo mot Itabashi Zangeif



Kilzyou mot Micky



Big Bird mot Kobayan



MenaRD mot Hibiki



EWC Street Fighter 6 Gruppe 1, gruppe BB:



Tokido mot Lexx



Sahara mot Punk



AngryBird mot Nephew



Chris T mot Craime



EWC Street Fighter 6, gruppespill 1, gruppe CC, åpningskamper:



Fuudo mot Moke



Higuchi mot Yamaguchi



Juicyjoe mot Hinao



Caba mot Shigematsu



EWC Street Fighter 6, gruppespill 1, gruppe DD, åpningskamper: