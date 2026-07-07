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Teamfight Tactics

Esports World Cup 2026: Here – her er gruppene for turneringen « Teamfight Tactics »

Arrangementet finner sted 21.–25. juli.

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Selv om fokuset for øyeblikket ligger på ulike turneringer og spill, vil mange av de beste lagene og spillerne i den konkurransepregede Teamfight Tactics -verdenen om et par uker reise til Paris i Frankrike for å delta i den dedikerte Esports World Cup-turneringen som er planlagt.

Med arrangementet planlagt til 21.–25. juli, og med 16 lag som skal delta og kjempe om en andel av premiepotten på 500 000 dollar, er gruppene for turneringen nå fastsatt.

Det blir to grupper, og hvert lag vil bli plassert i en turnering med dobbel eliminering, der målet er å redusere feltet fra 16 lag til åtte gjenværende (fire fra hver gruppe) for å avgjøre sluttspillet med åtte lag, som vil bruke et format med enkel eliminering. Med dette sagt kan du se gruppespillets seedingsrekkefølge og åpningskamper nedenfor.

Åpningskamper i gruppe A:


  • Weibo Gaming mot T1

  • GodLike Esports mot Fnatic

  • Team Vision mot Movistar KOI

  • Team Vitality mot Flash Wolves

Åpningskamper i gruppe B:


  • Mouz mot AG.AL

  • Zeta Division mot JD Gaming

  • Team Nemesis mot Virtus.pro

  • NongShim RedForce mot Aurora Gaming

Teamfight Tactics

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