Esports World Cup 2026: Here – her er gruppene for turneringen « Teamfight Tactics »

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Selv om fokuset for øyeblikket ligger på ulike turneringer og spill, vil mange av de beste lagene og spillerne i den konkurransepregede Teamfight Tactics -verdenen om et par uker reise til Paris i Frankrike for å delta i den dedikerte Esports World Cup-turneringen som er planlagt.

Med arrangementet planlagt til 21.–25. juli, og med 16 lag som skal delta og kjempe om en andel av premiepotten på 500 000 dollar, er gruppene for turneringen nå fastsatt.

Det blir to grupper, og hvert lag vil bli plassert i en turnering med dobbel eliminering, der målet er å redusere feltet fra 16 lag til åtte gjenværende (fire fra hver gruppe) for å avgjøre sluttspillet med åtte lag, som vil bruke et format med enkel eliminering. Med dette sagt kan du se gruppespillets seedingsrekkefølge og åpningskamper nedenfor.

Åpningskamper i gruppe A:



Weibo Gaming mot T1



GodLike Esports mot Fnatic



Team Vision mot Movistar KOI



Team Vitality mot Flash Wolves



Åpningskamper i gruppe B: