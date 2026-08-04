Esports World Cup 2026: Here – her er kampoppsettet for « Rainbow Six: Siege – Play-In-fase 1

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Det finnes ganske mange Esports World Cup-turneringer som strekker seg over flere uker, og et viktig eksempel på dette er Rainbow Six: Siege-turneringen som starter i dag, 4. august. Dette enorme arrangementet samler 22 av de beste lagene fra hele verden, som skal kjempe om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar, med finalen planlagt til 15. august.

Når det er sagt, starter den første runden om noen få timer, når Play-In-fase 1 går av stabelen. Hensikten med denne fasen er å redusere antallet lag fra åtte til fire, som deretter går videre til Play-In-fase 2, hvor antallet reduseres ytterligere til to lag, som så skal konkurrere i hovedgruppespillet sammen med de andre kvalifiserte lagene.

Siden det spilles kamper i ettermiddag, lurer du kanskje på åpningskampene i Play-In-fase 1. I så fall finner du denne informasjonen nedenfor, med det tillegget at hver gruppe bruker et dobbelt-eliminasjonsformat, noe som betyr at lagene får en ny sjanse før de blir eliminert for godt.

EWC R6S Play-In-fase 1, gruppe A – åpningskamper (4. august):



Shopify Rebellion mot Al-Ula Club kl. 14:20 BST/15:20 CEST



Chiefs EC mot Tyloo kl. 14:20 BST/15:20 CEST



EWC R6S Play-In fase 2, gruppe A, åpningskamper (4. august):