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Esports World Cup 2026: « Here – kampprogrammet for sjakk-sluttspillet med åtte spillere
Det skal spilles seks kamper i dag, og kampoppsettet for finalen blir avgjort ved dagens slutt.
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Det er fredag, og det betyr at det er tid for mange av finalekampene i Esports World Cup. Sjakk-sluttspillet er nå fastsatt, med de åtte spillerne seedet og hele seks kamper planlagt for ettermiddagen den 14. august.
Når det gjelder kampene som skal spilles, kan du se hele sluttspilltreet for turneringen. Det er imidlertid verdt å merke seg at finalen og kampen om tredjeplassen vil finne sted i morgen, 15. august, noe som betyr at vinneren først blir kåret i morgen.
Sjakk-sluttspillets kvartfinaler (14. august):
- Nodirbek Abdusattorov mot Denix Lazavik kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Hikaru Nakamura mot Arjun Erigaisi kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Magnus Carlsen mot Nihal Sarin kl. 14.50 BST/15.50 CEST
- Alireza Fiouzja mot Hans Niemann kl. 14:50 BST/15:50 CEST
Sjakk-sluttspillets semifinaler (14. august):
- Vinneren av Carlsen/Sarin mot vinneren av Firouzja/Niemann kl. tid blir bekreftet senere
- Vinneren av Abdusattorov/Lazavik mot vinneren av Nakamura/Erigaisi kl. tid bekreftes senere
Sjakk-sluttspillet, kamp om tredjeplassen (15. august):
- Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 12:00 BST/13:00 CEST
Sjakk-sluttspillets finale (15. august):
- Vinneren av semifinale nr. 1 mot vinneren av semifinale nr. 2 kl. 14:30 BST/15:30 CEST