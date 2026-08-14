Esports World Cup 2026: « Here – kampprogrammet for sjakk-sluttspillet med åtte spillere

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Det er fredag, og det betyr at det er tid for mange av finalekampene i Esports World Cup. Sjakk-sluttspillet er nå fastsatt, med de åtte spillerne seedet og hele seks kamper planlagt for ettermiddagen den 14. august.

Når det gjelder kampene som skal spilles, kan du se hele sluttspilltreet for turneringen. Det er imidlertid verdt å merke seg at finalen og kampen om tredjeplassen vil finne sted i morgen, 15. august, noe som betyr at vinneren først blir kåret i morgen.

Sjakk-sluttspillets kvartfinaler (14. august):



Nodirbek Abdusattorov mot Denix Lazavik kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Hikaru Nakamura mot Arjun Erigaisi kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Magnus Carlsen mot Nihal Sarin kl. 14.50 BST/15.50 CEST



Alireza Fiouzja mot Hans Niemann kl. 14:50 BST/15:50 CEST



Sjakk-sluttspillets semifinaler (14. august):



Vinneren av Carlsen/Sarin mot vinneren av Firouzja/Niemann kl. tid blir bekreftet senere



Vinneren av Abdusattorov/Lazavik mot vinneren av Nakamura/Erigaisi kl. tid bekreftes senere



Sjakk-sluttspillet, kamp om tredjeplassen (15. august):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Sjakk-sluttspillets finale (15. august):