Esports World Cup 2026: Hovedturneringen i « Rocket League starter i dag – her er de første kampene

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En av de mange finalene som er planlagt for Esports World Cup i Paris denne uken, er turneringen « Rocket League. Etter at «Last Chance Qualifier» nylig ble avholdt, er det nå på tide at hovedturneringen starter, og at vi får se de 16 lagene kjempe om en andel av premiepotten på 1 million dollar.

Med dette i tankene starter gruppespillet i dag, 12. august, med kamper planlagt frem til slutten av denne uken, noe som gir sluttspillet god tid til å puste ut i løpet av den kommende helgen.

Siden gruppespillet er delt inn i to grupper med åtte lag hver, vil målet med denne fasen være å redusere antallet deltakere fra 16 til åtte (fire fra hver gruppe) ved å avholde kampene i et dobbelt-eliminasjonsformat. Selv om mange av disse gruppekampene skal spilles på torsdag og fredag, er det åtte kamper som avholdes i løpet av dagen i dag, og du kan se oversikten over dem nedenfor.

Gruppe A:



NRG mot TSM kl. 15:20 BST/16:20 CEST



Twisted Minds mot FUT Esports kl. 16:10 BST/17:20 CEST



Team Vitality mot Furia kl. 17:00 BST/18:00 CEST



Shopify Rebellion mot NIP.eStar kl. 17:50 BST/18:50 CEST



Gruppe B: