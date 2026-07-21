Esports World Cup 2026: Hva kan man forvente av « PUBG: Battlegrounds-turneringen

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Selv om det er noen interessante arrangementer på Esports World Cup i løpet av denne uken, er det uten tvil « PUBG: Battlegrounds-turneringen som er den største. Her samles 24 av de beste lagene fra hele verden for å konkurrere i et seks dager langt arrangement der 2 millioner dollar står på spill.

Arrangementet vil bli delt inn i to deler: en tre dager lang gruppespillfase fra 21. til 23. juli, og deretter en tre dager lang finalerunde fra 24. til 26. juli. Med dette i bakhodet lurer du kanskje på hvordan formatet ser ut og hva du kan forvente deg fra hver av disse to fasene?

I Grand Finals vil 16 lag konkurrere i 18 individuelle kamper fordelt over de tre dagene, men når det gjelder hvilke lag som deltar, vil vi først få vite dette etter gruppespillet. Det som er bekreftet, er at selv om de 24 lagene er delt inn i tre grupper, avgjøres hvilke lag som kvalifiserer seg til finalen av den samlede stillingen. Dette betyr at det for eksempel kan bli flere lag som blir slått ut fra gruppe C enn fra gruppe A. Vi vil ha en fullstendig liste over lag som er slått ut og lag som har kvalifisert seg 24. juli, før finalen starter.

Når det gjelder dagens kamper (21. juli), får vi se gruppe A og B i aksjon, der de kjemper om seieren i seks kamper. Lagene vil tjene poeng på individuell basis, noe som betyr at deres egen prestasjon vil avgjøre om de går videre eller ikke, uavhengig av oppsettet med gruppe mot gruppe.

Hvis du vil vite mer om de ulike lagene og gruppene, kan du klikke her.