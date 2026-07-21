Esports World Cup 2026: Hvordan ser stillingen i « Club-mesterskapet ut etter uke 2?

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Den andre uken av det syv uker lange Esports World Cup er over, og med det har vi oppdatert stillingen i det overordnede klubbmesterskapet å presentere. Det bør nevnes at dette er en svært viktig del av den større festivalen, ettersom de ulike deltakende organisasjonene alle er kvalifisert til å konkurrere, og de 24 beste ved festivalens slutt vil motta en andel av en premiepott på 30 millioner dollar, mens den vinnende organisasjonen drar hjem med 7 millioner dollar av det totale beløpet. Det sier seg selv at organisasjonene ønsker å vinne klubbmesterskapet.

Det er imidlertid ikke lett å vinne en slik tittel, ettersom poeng i klubbmesterskapet deles ut for hvert enkelt arrangement, noe som betyr at den beste sjansen et lag har til å vinne klubbmesterskapet, er å stille med så mange lag som mulig i de over 20 turneringene på årets festival. Så langt har dette vist seg å være mest lønnsomt for « Team Falcons, ettersom fire av de fem lagene som deltar har scoret poeng, selv om det ikke er på langt nær nok til å gi laget en konkurransedyktig plassering på tabellen så langt.

Når det gjelder den nåværende stillingen, ligger Natus Vincere på toppen med 1 750 poeng, takket være en førsteplass og en andreplass i henholdsvis Fatal Fury: City of the Wolves og MLBB Women's. Team Vitality ligger på andreplass med 1 400 poeng etter en seier i MLBB Women's og poeng fra både Fatal Fury og Valorant, mens AG.AL International ligger på tredjeplass med 1 100 poeng etter en andreplass i Free Fire og tilleggspoeng fra League of Legends og Apex Legends.

Deretter er det fem lag som ligger likt på 1 000 poeng (hvert av dem etter å ha vunnet én respektive turnering), med ytterligere fem lag som ligger likt på 750 poeng (for å ha kommet på andreplass i én turnering), alt før « Team Falcons dukker opp på 14. plass med 600 poeng, takket være at de har sikret seg mindre poengsummer fra en rekke unike turneringer.

Hvordan tror du stillingen i klubbmesterskapet vil endre seg etter hvert som vi går inn i uke 3?