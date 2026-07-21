Esports World Cup 2026: Hvordan ser stillingen i « Club-mesterskapet ut etter uke 2?
Natus Vincere ligger foreløpig på toppen, men vil de fortsatt være det ved slutten av uke 3?
Den andre uken av det syv uker lange Esports World Cup er over, og med det har vi oppdatert stillingen i det overordnede klubbmesterskapet å presentere. Det bør nevnes at dette er en svært viktig del av den større festivalen, ettersom de ulike deltakende organisasjonene alle er kvalifisert til å konkurrere, og de 24 beste ved festivalens slutt vil motta en andel av en premiepott på 30 millioner dollar, mens den vinnende organisasjonen drar hjem med 7 millioner dollar av det totale beløpet. Det sier seg selv at organisasjonene ønsker å vinne klubbmesterskapet.
Det er imidlertid ikke lett å vinne en slik tittel, ettersom poeng i klubbmesterskapet deles ut for hvert enkelt arrangement, noe som betyr at den beste sjansen et lag har til å vinne klubbmesterskapet, er å stille med så mange lag som mulig i de over 20 turneringene på årets festival. Så langt har dette vist seg å være mest lønnsomt for « Team Falcons, ettersom fire av de fem lagene som deltar har scoret poeng, selv om det ikke er på langt nær nok til å gi laget en konkurransedyktig plassering på tabellen så langt.
Når det gjelder den nåværende stillingen, ligger Natus Vincere på toppen med 1 750 poeng, takket være en førsteplass og en andreplass i henholdsvis Fatal Fury: City of the Wolves og MLBB Women's. Team Vitality ligger på andreplass med 1 400 poeng etter en seier i MLBB Women's og poeng fra både Fatal Fury og Valorant, mens AG.AL International ligger på tredjeplass med 1 100 poeng etter en andreplass i Free Fire og tilleggspoeng fra League of Legends og Apex Legends.
Deretter er det fem lag som ligger likt på 1 000 poeng (hvert av dem etter å ha vunnet én respektive turnering), med ytterligere fem lag som ligger likt på 750 poeng (for å ha kommet på andreplass i én turnering), alt før « Team Falcons dukker opp på 14. plass med 600 poeng, takket være at de har sikret seg mindre poengsummer fra en rekke unike turneringer.
Hvordan tror du stillingen i klubbmesterskapet vil endre seg etter hvert som vi går inn i uke 3?