Esports World Cup 2026: Kampoppsettet for semifinalene i « Crossfire-sluttspillet: Here

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Det er avgjørende tidspunkt i Esports World Cup i Paris for lagene som deltar i Crossfire-turneringen, da vi nå er inne i de siste fasene av konkurransen. Kvartfinalene i sluttspillet ble avholdt i går (20. august), noe som betyr at fire lag ble slått ut og fire lag gikk videre til semifinalene, som skal spilles i løpet av de neste timene den 21. august.

Når det gjelder resultatene fra 20. august, så vi at Team Liquid beseiret Natus Vincere med 2–0, før Stallions også slo ut ROC Esports med 2–0. KingZero-eSports vant deretter over Team Vitality med 2–0, før BaiSha Gaming slo AG.AL i den mest jevne kampen av dem alle og gikk videre etter en 2–1-seier.

Når vi ser på de gjenværende kampene, er semifinalene planlagt til 21. august, før kampen om tredjeplassen og finalen følger etter den 22. august. Du kan se de kommende kampene nedenfor.

EWC Crossfire-sluttspillets semifinaler (21. august):



Team Liquid mot Stallions kl. 12:00 BST/13:00 CEST



KingZero-eSports mot BaiSha Gaming kl. 15:00 BST/16:00 CEST



EWC Crossfire-sluttspill, kamp om tredjeplassen (22. august):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 12:00 BST/13:00 CEST



EWC Crossfire-sluttspillet – finale (22. august):