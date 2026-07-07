Esports World Cup 2026: Kvalifiseringen «Last Chance» for «Fatal Fury: City of the Wolves» er avsluttet, og den første gruppespillfasen med 32 spillere er fastsatt
Nå blir det full fart allerede i morgen.
Fatal Fury City of Wolves (Special Edition)
En av de mange turneringene som står på programmet under Esports World Cup denne uken dreier seg om « Fatal Fury: City of the Wolves », da dette kampspillet byr på en intens runde med action mellom 8. og 11. juli, der 32 spillere skal kjempe om en andel av en premiepott på 1 million dollar.
Nå som turneringen starter i morgen, kjenner vi den bekreftede spillelisten og seedingen for den første gruppespillfasen, ettersom «Last Chance Qualifier»-arrangementet ble avsluttet i går kveld. Totalt samlet dette arrangementet 89 spillere, med kun fire plasser i hovedturneringen å kjempe om – alle gikk til «Abao», «XiaoCai», Fernando «Gummy» Gómez og Petr «Pida» Mora, som henholdsvis endte på første til fjerde plass.
Når det gjelder det videre forløpet, er hver spiller blitt seedet inn i fire grupper som spiller i et turneringsoppsett med dobbelt eliminering, der målet er å redusere antall deltakere fra 32 til 16. De 16 som går videre, går deretter til en andre gruppespillfase med samme oppbygning for å avgjøre hvilke åtte spillere som skal til sluttspillet, der det spilles med enkel eliminering.
Nedenfor finner du seedingen og åpningskampene for den første gruppespillfasen.
Gruppe AA – Kvartfinaler i øvre del avturneringstreet
:
- Laggia mot XiaoCai
- NaiWang mot H-DOPE
- Xiaohai mot Kindevu
- Dany «El Maza» mot K-TOP
Gruppe BB – Kvartfinaler i den øvre delen av turneringstreet:
- GO1 mot abao
- Lancer mot Fenritti
- POONGKO mot Neku
- Basher mot SCORE
Gruppe CC – Kvartfinaler i øvre del:
- DarkAngel mot Pida
- KojiKOG mot Vxbao
- Nemo mot mok
- ZJZ mot AbuOmar
Gruppe DD – Kvartfinaler i øvre del:
- SHADOW X mot Gummy
- TheGio mot RB
- NYChrisG mot Reynald
- mi2ha4 mot Senaru