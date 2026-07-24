Esports World Cup 2026: Lagene til « PUBG: Battlegrounds og «Grand Finals er klare

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Det er snart tid for at « PUBG: Battlegrounds-arrangementet under Esports World Cup i Paris skal avsluttes. Etter en spennende gruppespillfase har åtte lag blitt slått ut, noe som etterlater 16 gjenværende lag som har gått videre til Grand Finals og snart skal kjempe om en andel av premiepotten på 2 millioner dollar.

Når det gjelder lagene som ikke klarte å komme seg videre fra gruppespillet, er følgende lag blant de utslagne: JD Gaming, SOOPers, R8 Esports, Sharper Esports, Team Nemesis, TYLOO, Petrichor Road og Four Angry Men.

Nedenfor ser du de 16 lagene som er med i finalen. Merk at disse lagene skal spille alle de 18 kampene som er planlagt over de neste tre dagene (seks kamper per dag), helt til en vinner blir kåret søndag 26. juli.