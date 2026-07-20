Esports World Cup 2026: Lyon vinner « Free Fire-turneringen og sikrer seg en plass i Global Finals 2026

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Det ble avholdt fire store finaler under Esports World Cup i løpet av forrige helg, hvorav to fant sted lørdag 18. juli. Den ene var Free Fire-turneringen, der 1 million dollar sto på spill og de 12 gjenværende lagene kjempet mot hverandre i en finalerunde på 10 kamper, hvor det meste av premiepotten, men også en unik billett til Global Team Apex Gaming 2026 i Bangkok i november, sto på spill.

Etter en intens finalerunde endte det meksikanske laget « Lyon på toppen etter å ha samlet inn totalt 185 poeng, noe som plasserte dem komfortabelt foran « » på andreplass med 165 poeng.

Det var imidlertid ikke en klar seier fra starten av, for selv om Lyon startet finalene med en andreplass, havnet de i de påfølgende kampene helt nederst på tabellen – før de klarte å ta seg sammen og sikre seg plasseringer blant de fem beste i de fire siste kampene, inkludert tre tredjeplasser og én seier.

Dette betyr at « Lyon vil delta i Global Finals 2026 i november, som det første laget som har sikret seg en plass i turneringen, mens « Lyon også starter sin kampanje i EWC Club Championship, og med dette resultatet ligger de nå på delt fjerdeplass i den samlede stillingen.