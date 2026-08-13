Esports World Cup 2026: Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura blant de fire første som har kvalifisert seg til sjakk-sluttspillet
De fire andre spillerne blir avgjort senere i dag.
Halvparten av gruppespillet i sjakkturneringen under Esports World Cup er allerede avsluttet, og fire av de totalt åtte plassene i sluttspillet er fylt. Foreløpig er den øvre delen av gruppene A og B avsluttet, med fire spillere som er bekreftet å gå videre, mens resten kjemper for å unngå å bli slått ut.
Blant de fire som allerede har sikret seg en tidlig plass i sluttspillet, er Nodirbek Abdusattorov, Alireza Firouzja, Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen. De øvrige befinner seg alle i den nedre delen av turneringstreet og kjemper for å unngå å bli slått ut, samtidig som de håper å bli en av de fire siste som går videre.
Det er planlagt åtte kamper i dag, 13. august. Du finner kampoppsettet nedenfor, med tilleggsinformasjon om at vinneren av hver semifinale går videre til sluttspillet.
Kvartfinaler i nedre del av gruppe A:
- Wei Yi mot Nihal Sarin kl. 12:00 BST/13:00 CEST
- Benjamin Bok mot Pranesh M kl. 12:00 BST/13:00 CEST
Semifinaler i nedre del av gruppe A:
- Jan-Krzysztof Duda mot vinneren av Yi/Sarin kl. 14:20 BST/15:20 CEST
- Arjun Erigaisi mot vinneren av Bok/M kl. 15:30 BST/16:30 CEST
Kvartfinaler i nedre del av gruppe B:
- Ian Nepomniachtchi mot Andrey Esipenko kl. 13:10 BST/14:10 CEST
- Sina Movahed mot Alexey Sarana kl. 13:10 BST/14:10 CEST
Semifinaler i nedre del av gruppe B:
- Denis Lazavik mot vinneren av Nepomniachtchi/Esipenko kl. 16:40 BST/17:40 CEST
- Hans Moke Niemann mot vinneren av Movahed/Sarana kl. 17:50 BST/18:50 CEST