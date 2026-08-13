Esports World Cup 2026: Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura blant de fire første som har kvalifisert seg til sjakk-sluttspillet

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Halvparten av gruppespillet i sjakkturneringen under Esports World Cup er allerede avsluttet, og fire av de totalt åtte plassene i sluttspillet er fylt. Foreløpig er den øvre delen av gruppene A og B avsluttet, med fire spillere som er bekreftet å gå videre, mens resten kjemper for å unngå å bli slått ut.

Blant de fire som allerede har sikret seg en tidlig plass i sluttspillet, er Nodirbek Abdusattorov, Alireza Firouzja, Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen. De øvrige befinner seg alle i den nedre delen av turneringstreet og kjemper for å unngå å bli slått ut, samtidig som de håper å bli en av de fire siste som går videre.

Det er planlagt åtte kamper i dag, 13. august. Du finner kampoppsettet nedenfor, med tilleggsinformasjon om at vinneren av hver semifinale går videre til sluttspillet.

Kvartfinaler i nedre del av gruppe A:



Wei Yi mot Nihal Sarin kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Benjamin Bok mot Pranesh M kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Semifinaler i nedre del av gruppe A:



Jan-Krzysztof Duda mot vinneren av Yi/Sarin kl. 14:20 BST/15:20 CEST



Arjun Erigaisi mot vinneren av Bok/M kl. 15:30 BST/16:30 CEST



Kvartfinaler i nedre del av gruppe B:



Ian Nepomniachtchi mot Andrey Esipenko kl. 13:10 BST/14:10 CEST



Sina Movahed mot Alexey Sarana kl. 13:10 BST/14:10 CEST



Semifinaler i nedre del av gruppe B: