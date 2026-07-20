Esports World Cup 2026: Parivision beseirer BB Team og blir kronet som mester i « Dota 2

HQ

Hvis du har fulgt med på « Dota 2-turneringen under Esports World Cup, er du sikkert klar over hvor god form det serbiske laget « Parivision har vært i. Laget har vært en ekte gigant gjennom de nesten to ukene dette arrangementet har pågått, og gikk inn i sluttspillet med kun én tapte kamp på kontoen – en imponerende prestasjon med tanke på at de spilte fem kamper totalt...

Faktisk gikk Parivision et skritt videre ved å forbli ubeseiret i kvartfinalene i sluttspillet, for deretter å tape én kamp mot Team Yandex i semifinalen, og deretter tape én til mot BB Team i finalen, noe som gir totalt tre tapte kamper gjennom hele turneringen.

Et slikt dominansnivå har gjort det ganske klart hvem som var det beste laget i turneringen. Og for å markere denne suksessen drar « Parivision hjem med 750 000 dollar, 37,5 % av den totale premiepotten på 2 millioner dollar, pluss en haug med Club Championship-poeng som betyr at organisasjonen ligger på delt fjerdeplass i den samlede stillingen.