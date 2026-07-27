Esports World Cup 2026: RvPLegend fra Hyperspirit løfter trofeet i « EA Sports FC Pro World Championship

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I slutten av forrige uke ble den offisielle lanseringsdatoen og massevis av ny informasjon om EA Sports FC 27 offentliggjort, noe som bekreftet at spillet kommer til PC og konsoller i september. Alt dette skjedde i forkant av EA Sports FC Pro World Championship, som også fant sted under Esports World Cup i Paris, Frankrike.

Ja, i en av de tre finalene som ble avholdt i løpet av forrige helg ble en vinner av « EA Sports FC 26 kronet, og æren gikk til Hyperspirits Razvan «RvPLegend» Puiu. Den rumenske spilleren klarte å kjempe seg gjennom utslagsrunden og slo blant annet Umut «Umut» Gültekin, Gustavo «GugaFerraz» Ferraz, Alihan «Alihan» Hadzhi, Nassim «Nassada» Dahman og Levy «levyfinn» Rieck underveis.

Til sammenligning lå RvPLegend på 11. plass i tabellen etter gruppespillet, og i denne utslagsrunden klarte han å beseire tre av de fire best presterende spillerne fra gruppespillet, noe som gjør dette resultatet enda mer imponerende.

RvPLegend drar hjem med 250 000 dollar for innsatsen, samt 1 000 klubbmesterskapspoeng til organisasjonen sin, noe som vil bidra til å gjøre den kjent i det store turneringsmiljøet. Dette resultatet er også det siste store resultatet for den profesjonelle serien « EA Sports FC 26, da EA Sports FC 27 vil være spillet som danner grunnlaget når konkurransen starter opp igjen.