Esports World Cup 2026: Sluttspilltreet for « Teamfight Tactics, med åtte lag, er nå klart

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En av de neste finalene som skal avholdes under Esports World Cup i Paris, er finalen i « Teamfight Tactics. Etter en gruppespillfase, som har pågått de siste par dagene, rettes nå oppmerksomheten mot sluttspillet, hvor turneringsoppsettet med åtte lag og enkel eliminering nå er klart.

Lagene får ingen nye sjanser på dette stadiet av turneringen, og vi kan også forvente at det spilles fire kamper hver dag i dag og i morgen. Kvartfinalene er planlagt til 24. juli, mens semifinalene, kampen om tredjeplassen og finalen alle skal spilles 25. juli. Med 500 000 dollar på spill, er dette kampoppsettet for de kommende dagene.

EWC TFT-sluttspillet, kvartfinaler (24. juli):



Flash Wolves mot NS RedForce kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Virtus.pro mot Team Vision kl. 11:10 BST/12:10 CEST



Weibo Gaming mot Aurora Gaming kl. 13:20 BST/14:20 CEST



AG.AL mot GodLike Esports kl. 15:30 BST/16:30 CEST



EWC TFT-sluttspill, semifinaler (25. juli):



Vinneren av Flash Wolves/NS RedForce mot vinneren av V.P/Vision kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Vinneren av Weibo/Aurora mot vinneren av AG.AL/GodLike kl. 11:10 BST/12:10 CEST



EWC TFT-sluttspill, kamp om tredjeplassen (25. juli):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 13:35 BST/14:45 CEST



EWC TFT-sluttspillet – finalen (25. juli):