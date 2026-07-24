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Teamfight Tactics
Esports World Cup 2026: Sluttspilltreet for « Teamfight Tactics, med åtte lag, er nå klart
Det gjenstår åtte kamper, som alle skal spilles mellom 24. og 25. juli.
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En av de neste finalene som skal avholdes under Esports World Cup i Paris, er finalen i « Teamfight Tactics. Etter en gruppespillfase, som har pågått de siste par dagene, rettes nå oppmerksomheten mot sluttspillet, hvor turneringsoppsettet med åtte lag og enkel eliminering nå er klart.
Lagene får ingen nye sjanser på dette stadiet av turneringen, og vi kan også forvente at det spilles fire kamper hver dag i dag og i morgen. Kvartfinalene er planlagt til 24. juli, mens semifinalene, kampen om tredjeplassen og finalen alle skal spilles 25. juli. Med 500 000 dollar på spill, er dette kampoppsettet for de kommende dagene.
EWC TFT-sluttspillet, kvartfinaler (24. juli):
- Flash Wolves mot NS RedForce kl. 09:00 BST/10:00 CEST
- Virtus.pro mot Team Vision kl. 11:10 BST/12:10 CEST
- Weibo Gaming mot Aurora Gaming kl. 13:20 BST/14:20 CEST
- AG.AL mot GodLike Esports kl. 15:30 BST/16:30 CEST
EWC TFT-sluttspill, semifinaler (25. juli):
- Vinneren av Flash Wolves/NS RedForce mot vinneren av V.P/Vision kl. 09:00 BST/10:00 CEST
- Vinneren av Weibo/Aurora mot vinneren av AG.AL/GodLike kl. 11:10 BST/12:10 CEST
EWC TFT-sluttspill, kamp om tredjeplassen (25. juli):
- Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 13:35 BST/14:45 CEST
EWC TFT-sluttspillet – finalen (25. juli):
- Vinneren av semifinale nr. 1 mot vinneren av semifinale nr. 2 kl. 15:45 BST/16:45 CEST