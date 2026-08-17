Esports World Cup 2026: Team Falcons fortsetter sin fremgang i « Club-mesterskapet med seier i « Rocket League

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Med tanke på den nylige prestasjonen til Karmine Corp i den konkurransepregede verdenen av Rocket League, kunne man ha sett på det franske laget som en favoritt til Esports World Cup-arrangementet i hjembyen Paris, spesielt siden de skal forsvare trofeet på festivalen etter å ha vunnet turneringen i 2025. Til tross for dette klarte imidlertid Karmine Corp ikke å stoppe et Team Falcons i stor fremgang.

Den nåværende regjerende Club Championship-organisasjonen, og også den eneste vinneren av den overordnede turneringen til dags dato, satser på å forsvare tittelen sin nok en gang, og den siste prestasjonen var en suveren seier i « Rocket League-arrangementet.

Team Falcons De knuste Spacestation Gaming 4-0 i Grand Finalen og sikret seg dermed tittelen, 1 000 Club Championship-poeng og 400 000 dollar i premiepenger, og de fullførte denne bragden ved å knuse Karmine Corp 4-0 i semifinalen også.

Dette resultatet betyr at sølvmedaljevinneren i Rocket League Championship Series 2025-verdensmesterskapet er tilbake på toppen og i en god posisjon før det neste verdensmesterskapet, som er planlagt til midten av september, men det betyr også at « Team Falcons nå ligger på toppen av klubbmesterskapstabellen med 4 400 poeng, noe som er 300 poeng foran « AG.AL International på andreplass.