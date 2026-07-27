Esports World Cup 2026: Team Vision slo Aurora Gaming og sikret seg tittelen i « Teamfight Tactics

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Det ble avholdt tre store finaler i løpet av helgen under Esports World Cup, hvor den minste av de tre var dedikert til Teamfight Tactics. Det var den minste av dem alle, da den «bare» hadde en premiepott på 500 000 dollar å vinne – et noe beskjedent beløp sammenlignet med de 2 millioner dollarene i PUBG: Battlegrounds-arrangementet.

Men selv om pengepremien bare var en brøkdel av andre arrangementer, endret ikke dette det faktum at det var en pokal å vinne, i tillegg til 1 000 Club Championship-poeng for den vinnende organisasjonen.

Og alt dette endte opp med å gå til Team Vision, som viste seg å være laget å slå i sluttspillet. Organisasjonen slo ut Virtus.pro, deretter eliminerte de Flash Wolves, alt før de sikret seg en plass i finalen mot Aurora Gaming, hvor de knuste motstanderlaget med 3–0 og selvsikkert sikret seg trofeet og de ekstra belønningene.

Den eksakte gevinsten for Team Vision er 150 000 dollar, men poengene fra klubbmesterskapet betyr at organisasjonen nå har klatret opp til fjerdeplass i den samlede stillingen med totalt 1 750 poeng, noe som er bare 50 poeng bak Team Vitality på tredjeplass.