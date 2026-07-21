Esports World Cup 2026: « Teamfight Tactics-turneringen starter i dag – her er kampene i åpningsrunden av gruppespillet

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Selv om det vil bli spilt fem forskjellige spill under Esports World Cup i løpet av denne uken, vil det kun være tre finaler som avholdes kommende helg. Et av disse spillene, « Teamfight Tactics, starter i dag og avsluttes ved slutten av uken. Det svært populære «auto-battler»-spillet byr på fem dager med intens konkurranse, og det hele starter i dag, 21. juli.

Med dette i bakhodet lurer du kanskje på formatet og tidsplanen for de kommende kampene. I så fall har vi den viktigste informasjonen om gruppespillet nedenfor, mens det vil komme mer fullstendig informasjon om sluttspillet, som finner sted 24.–25. juli, når gruppespillet er avsluttet.

Gruppespillet vil foregå fra 21. til 23. juli, og her vil 16 lag bli delt inn i to grupper og kjempe om åtte plasser i sluttspillet. Hver gruppe sender fire lag videre til sluttspillet, og disse lagene avgjøres gjennom en dobbel elimineringsturnering der hvert lag får en ny sjanse etter å ha tapt sin første kamp. Dersom de taper en gang til, blir de eliminert for godt.

Når det gjelder åpningskampene for hver gruppe og når hver kamp skal spilles, kan du se dette nedenfor.

EWC TFT Gruppe A Åpningskamper (21. juli):



Weibo Gaming mot T1 kl. 09:00 BST/10:00 CEST



GodLike Esports mot Fnatic kl. 13:20 BST/14:20 CEST



Team Vision mot Movistar KOI kl. 13:20 BST/14:20 CEST



Team Vitality mot Flash Wolves kl. 15:30 BST/16:30 CEST



EWC TFT Gruppe B åpningskamper (21. juli):