Esports World Cup 2026: Virtus.pro kåret til mester i « PUBG: Battlegrounds

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Nok en helg har gått, og flere finaler er avsluttet som en del av Esports World Cup. PUBG: Battlegrounds -turneringen, som er en av de større turneringene med en premiepott på 2 millioner dollar, avsluttet sin Grand Finals-fase, der 16 lag kjempet mot hverandre i 18 kamper fordelt over tre dager. Disse er nå avsluttet, noe som betyr at vi vet hvem som har kommet på topp.

Etter å ha scoret hele 159 poeng, er Virtus.pro kåret til mester. Det var et ganske komfortabelt resultat for organisasjonen, da laget på andreplass, The Vicious, klarte å samle 126 poeng – to poeng foran Natus Vincere på tredjeplass og tre poeng foran Team Falcons på fjerdeplass.

V.P.s imponerende poengsum kom etter at de vant tre av kampene, endte på andreplass i tre andre og til og med sikret seg en tredjeplass i en fjerde, noe som betyr at V.P endte på pallen i nesten halvparten av kampene i løpet av helgen.

Dette resultatet betyr også at V.P drar hjem med 660 000 dollar i premiepenger pluss 1 000 klubbmesterskapspoeng, noe som betyr at etter uke 3 ligger V.P tett på NAVI, med bare 300 poeng som skiller de to organisasjonene i tabellen.