Esports World Cup: Karmine Corp løfter Rocket League -trofeet

HQ

Det har vært nok en travel uke på Esports World Cup, da den nest siste uken på den saudiarabiske festivalen har sett fire store finaler vert. En av disse var Rocket League -arrangementet, som samlet en rekke av de beste lagene fra hele verden for å konkurrere i et arrangement der 1 million dollar sto på linjen.

Etter en utmattende turnering knuste Karmine Corp til slutt drømmene til Geekay Esports, alt ved å beseire laget i den store finalen og sikre trofeet for sine egne. Vi sier knuste drømmene fordi Geekay Esports har kjempet mot eliminering siden turneringens andre kamp, mens Karmine Corp har hatt kontroll over sin egen skjebne i rundt halvparten av turneringen.

Dette resultatet fortsetter en sterk 2025-sesong for Karmine Corp, som også vant Birmingham Major i mars. Det neste store spørsmålet alle stiller seg, er om laget kan ta med seg suksessen inn i den kommende World Championship.