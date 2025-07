Esports World Cup sikrer seg Lenovo og Aramco som partnere

HQ

Det er snart på tide at Esports World Cup begynner, og lag og organisasjoner fra hele verden drar til Saudi-Arabia for å konkurrere i over 20 turneringer for å vinne en del av over 70 millioner dollar i premiepenger. Det er årets største esportsfestival, og med det som er tilfelle, trenger den store partnere.

Nå er det bekreftet at Lenovo blir med på festivalen som hovedpartner, en enorm avtale som vil se treningsrom og turneringssoner utstyrt med det nyeste Lenovo Legion -utstyret. Dette vil også omfatte fanaktiveringer og sosiale kampanjer, og Lenovo vil til og med vises på EWC-sendinger.

Ellers blir drivstoffgiganten Aramco en av festivalens nye partnere, med større fokus på motorsportarrangementer. Dette bygger videre på fjorårets første avtale og vil nå strekke seg inn i fremtiden i flere år, og vil til og med føre til at SIM Arena omdøpes til Aramco SIM Arena. Dette vil til og med føre til opprettelsen av Aramco Esports Championships, der førere vil konkurrere i to sesonger i løpet av EWC for å sikre seg en personlig finaleplass i EWC mot slutten, og vinneren av denne turneringen vil få en plass i et førerutviklingsprogram som arrangeres på Aston Martin Esports HQ på Silverstone i Storbritannia.