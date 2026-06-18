Esports World Cup stiller med 2 millioner dollar som en del av sitt Creator-program

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Den saudiarabiskstøttede Esports Foundation fortsetter å satse på e-sportverdenen ved ganske enkelt å pumpe enorme summer inn i sektoren. Ved å arrangere store turneringer med millioner av dollar på spill, og alt på storslåtte og spennende arenaer, har organisasjonen som mål å bli ledende innen alle aspekter av e-sport.

Selv om dette egentlig ikke er noen nyhet, siden vi har hatt flere Esports World Cup-turneringer de siste årene, er det litt annerledes når det gjelder hvordan årets festival skal forsøke å nå ut til fellesskapet rundt esports.

Esports Foundation har kunngjort et Creator-program, der målet er å bevilge 2 millioner dollar for å oppmuntre innholdsskapere til å co-streame turneringene som tilbys, fullføre utfordringer, klatre på en rangliste sammen med sine fellesskap, og deretter høste belønninger for denne innsatsen. Programmet omfatter både Esports World Cup i Paris i juli og august, men også Esports Nations Cup når den går av stabelen i november.

Potensielle innholdsskapere kan nå søke om å bli med i programmet, som tilbyr en rekke andre belønninger og godbiter, blant annet gavekort, teknologi, betalte ferier og selvfølgelig også pengepremier.