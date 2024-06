Søramerikanske kvalifiseringskamper for Riyadh Masters ender i superkort squash

HQ

Dota 2 spill varer lenge. Før du setter deg ned og klikker deg klar for kampen din, vet du at du vanligvis må være forberedt på å bruke en time på den. Det er ikke tilfelle for alle kamper, og eSports-kamper er vanligvis mye kortere.

Likevel var den 13-minutters avslutningen på beastcoast vs BOOM Esports nylig noe ingen forventet. På den nedre brakettfinalen for 2024 Riyadh Masters-kvalifiseringen møttes beastcoast og BOOM for andre gang.

Det første spillet gikk i beastcoasts favør, og varte i 24 minutter, mens det andre spillet var intet mindre enn en stamp, med en av BOOMs spillere som forlot kampen, og tvang GG til å bli kalt.

Heroic blir med beastcoast som de søramerikanske lagene som kvalifiserer seg til Riyadh Masters 2024, og vi må se om seiersrekken for sistnevnte kan vare.