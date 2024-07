EA Sports FC Pros første verdensmester er kåret

HQ

Den første sesongen av EA Sports FC Pro er over. Etter en rekke turneringer der mange av de beste EA Sports FC 24 -spillerne fra hele verden har kjempet individuelt, for sine klubber og for sine land, ble den siste turneringen avsluttet i helgen.

Dette var World Championship, et arrangement som så 32 av de beste spillerne fra hele verden strømme til Berlin for å konkurrere om en del av en premiepott på 1 million dollar under et arrangement som ble vist på UberEats Music Hall i byen. Etter et hektisk arrangement var det Anders Vejrgang som gikk til topps etter å ha beseiret Yuval Blizovsky i finalen og sikret seg 250 000 dollar av den totale premiepotten.

Seieren innebar at Vejrgang slo Blizovsky på en dominerende 7-0-måte, og dermed ble han kåret til verdens beste EA Sports FC -spiller for øyeblikket. Vi får se om han kan opprettholde denne tittelen i den kommende sesongen, som vil bli spilt på den snart avslørte EA Sports FC 25.